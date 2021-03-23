Покинуть субсидируемое гнездо

Государственная программа поддержки развития объектов генерации, работающих на возобновляемой энергии, на период с 2025 по 2035 годы составит 350 млрд рублей, сообщил в начале этой недели ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики РФ Павла Сниккарс.

«Основные параметры - это 350 млрд поддержки до 2035 года, порядка 6,7 ГВт ввода установленных мощностей мы ожидаем», - сказал он, отметив, что за последние годы стоимость производства солнечной и ветряной энергии значительно снизилась.

Одна из причин – растущее давление на потребителей энергии, которые собственно эту поддержку и оплачивает. По официальным данным, опубликованным АО «АТС», за последние четыре года промышленное электропотребление на рынке мощности снизилось на 7 %. Это реальное следствие неконтролируемого роста нерыночных надбавок к цене мощности, общая нагрузка от которых по итогам 2020 года достигла 1 трлн рублей.

Решение ожидаемое: возможность урезать поддержку ВИЭ обсуждали в Минэкономразвития еще в конце прошлого года. По данным источников «Коммерсанта», тогда условия предлагались еще более жесткие: сократить субсидии вдвое.

При этом некоторые эксперты выступают за то, чтобы эту программу поддержки отменить вовсе: уровень расходов потребителей энергии, которые переплачивают ради развития зеленой энергетики, в разы выше, чем инвестиции, которые по итогу в нее вкладываются.

Больше денег – меньше толку

Возобновляемые источники энергии – солнечные, ветряные электростанции и малые ГЭС – строятся в стране за счет потребителей энергии.

Нынешняя программа поддержки ВИЭ реализуется с 2014 по 2024 год. Учитывая 15-летний период, на который гарантируется окупаемость ВИЭ-проектов, в рамках первой программы ВИЭ должна была получить около 2 трлн рублей.

Программа работает уже семь лет, при этом доля ВИЭ в стране в совокупной установленной мощности по состоянию на июнь 2020 года оценивалась в 0,8%, без учета больших ГЭС, а доля ВИЭ в генерации — 0,3%.

Как отмечают эксперты, собственно объем инвестиций непосредственно в зеленую генерацию не превышает 600 млрд рублей. То есть две трети средств на ВИЭ уходит на содержание объектов, обслуживание кредитов и прибыль инвесторов.

По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), уровень затрат на производство оборудования в России сопоставим в солнечной энергетике, а вот все остальное – прибыль инвесторов, обслуживание долга, проектирование, стройка, техприсоединение – в разы дороже. Например, в Японии все это обходится в 1,5 раза дешевле, в Италии – в пять раз.

По мнению заместителя директора Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерия Дзюбенко, весь механизм субсидирования не помогает, а препятствует развитию ВИЭ, потому что выстроены достаточно высокие барьеры для работы в этой сфере: речь в первую очередь об уровне локализации – при этом высокие требования предъявляются не адресно к технологической начинке, а ко всему проекту, включая общестроительные работы.

«Отрасль "встает на ноги" уже семь лет – за это время за рубежом появились сотни производителей, десятки гигават мощностей. У нас же работают всего несколько поставщиков, которые создали для себя очень комфортные условия. Да, технологии создали, но они не развиваются – для этого необходимо конкурировать на открытом рынке, а поставщики все время хотят еще больше преференций. Мы считаем, что программу поддержки нужно вообще отменять, так как ценовой паритет уже не за горами: эксперты сходятся во мнении, что районе 2030 года возобновляемая энергетика будет конкурентоспособна с традиционными источниками», - сказал Дзюбенко.

Поддерживать, но не содержать

При этом, по его словам, значение ВИЭ в снижении углеродного следа сильно преувеличено. По данным Минэкономразвития, объем выработки ВИЭ к 2035 году достигнет 25 млрд кВт/ч в год. При этом в то же время объем электропотребления предприятий экспортеров ожидается почти в шесть раз выше – на уровне около 145 млрд кВт/ч в год. По мнению экспертов, те же деньги, которые рассчитаны на поддержку зеленой энергетики, были вложены в модернизацию тепловых электростанций и заменить паросиловые блоки на энергоблоки парогазового цикла, это помогло бы сократить выбросы С02 на 110 млн тонн в год.

Впрочем, никто не говорит, что зеленую генерацию не стоит поддерживать совсем. Просто прежние методы работают уже не так эффективно.

«На этом этапе необходимо перейти на более тонкие инструменты промышленной поддержки, налогового стимулирования, субсидирования кредитных ставок и т.д. Также мы выступаем за максимальное снижение барьера для возможности участия в этой отрасли. Отрасли пора переходить во взрослое состояние и развиваться самостоятельно», – отмечает Дзюбенко.