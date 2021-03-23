Российские поезда с лесом и углем не могут попасть в Китай

Из-за отказов в приеме поездов со стороны Китая, РЖД дважды за март приходилось ограничивать погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия. Товарняки скапливались на путях, сообщает РБК, ссылаясь на информацию представителей РЖД.

Ограничения на перевозку минимум 50% данных грузов со стороны Китая вводились со 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта. В РЖД подтвердили, что со стороны «Китайских железных дорог» действуют ограничения на прием грузов в контейнерах через погранпереходы Забайкальск - Маньчжурия и Наушки - Сухэ-Батор. Также вагоны с лесом и углем скопились у перехода Забайкальск — Маньчжурия.

В настоящее время прием поездов обеспечен на уровне 68%, - вместо 22 поездов в марте проходят 13 поездов среднесуточно, отметил представитель РЖД.

Китай принимает поезда с задержками из-за проверок, вызванных эпидемиологической ситуацией, сообщил РБК замгендиректора РЖД Алексей Шило. Представитель «Китайских железных дорог», в свою очередь, отказался от комментариев изданию.

