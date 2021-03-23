Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса.

Об том рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, после вакцинации российский лидер чувствует себя хорошо, передаёт РИА Новости.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен во вторник, 23 марта сделать прививку российской вакциной против коронавируса. В Кремле надеются, что после того, как глава государства исполнит свое намерение, темпы вакцинации возрастут. Видимо, сейчас для этого как раз наступило время.

Решение Владимира Путина сделать прививку будет иметь позитивные последствия не только для него лично, но и для процесса вакцинации населения России. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное президентом накануне обещание пройти вакцинацию в тот же день.

В Кремле надеются, что темпы вакцинации возрастут после того, как это сделает глава государства. Подробно б этом читайте в материале «Эксперт Online» «День, когда привился Путин».