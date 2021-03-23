Курс рубля посыпался на геополитических факторах

Курс рубля заметно снизился во вторник. Начав день с отметок 74,98 рубля за доллар и 89,42 рубля за евро, он к пяти часам мск откатился к 75,86 рубля за доллар и 90,1 рубля за европейскую валюту. Индекс доллара DXY за тот же период с 91,74 пункта поднялся до 91,78 пункта.

«Во вторник на рынках рискового капитала отмечается дефицит оптимизма. Азиатские рынки погрузились в красную зону, фьючерсы на товарные активы окрашены в красный, американские поводыри снижаются. Вчерашний скачок покупательной активности в акциях, вызванный откатом доходностей долгового рынка, не отражает устойчивых тенденций долгового рынка»,- комментирует настрой рынка аналитик БКС Михаил Зельцер.

«Российский рубль растерял преимущества середины марта. Прежняя устойчивость нацвалюты к коррекции нефтяных цен отошла на второй план, поскольку над рынком довлеет фактор геополитических угроз со стороны стран Запада»,- описывает он ситуацию с рублем.

В этих условиях краткосрочно рубль будет двигаться в коридоре 74,7-75,7 в паре с долларом и 88,9-09,2 в паре с евро.