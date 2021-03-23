Sber CIB на 23% поднял оценку акций Роснефти

Sber CIB повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 7,8 долларов США до 9,6 долларов за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Долгосрочная рекомендация «покупать» для бумаг была подтверждена, кроме того, аналитики открыли торговую идею «покупать акции «Роснефти». По их мнению, инвесторы недооценивают дивидендный потенциал «Роснефти». Ожидаемые хорошие финансовые показатели за первый и второй кварталы этого года (отчетность выйдет в середине мая и августа) станут катализатором дальнейшего роста, считают эксперты.

Помимо этого, аналитики ожидают обновленной информации о разведке, добыче и запасах по флагманскому проекту компании – «Восток Ойл».

«Финансовые показатели «Роснефти» в 2021-2022 годах будут расти быстрее, чем у всех других нефтегазовых компаний в России. В этом году мы прогнозируем рост EBITDA и чистой прибыли на 15% и 26% выше консенсус-прогноза Bloomberg. Наши ожидания по дивидендам выше рынка на 60% для 2021 года ($0,74 или 53,9 рубля на акцию) и на 40% - для 2022 года ($0,88 или 61,9 рубля на акцию)», – считают аналитики Sber CIB. По прогнозу Sber CIB, дивидендная доходность акций «Роснефти» в 2022 году должна достигнуть 13%. Доходность СДП Роснефти, по их мнению, достигнет в 2022 году 17%.

По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций «Роснефти», основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 8,49 долларов за штуку, консенсус-рекомендация - «покупать».

Текущая стоимость бумаг «Роснефти» составляет порядка 7,26 долларов за штуку.