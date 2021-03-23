Эксперт рассказал, как отличить сотрудника компании по замене счетчиков от мошенника

Специалисты по замене приборов учета электроэнергии, представляющие официальные компании, приходят к потребителям по предварительной записи, в заранее оговоренное время, мошенника при этом можно узнать, задав ему несколько наводящих вопросов, рассказал агентству РИА «Новости» эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.

«Стоит помнить, что официально по вопросам проверки или замены счетчиков к вам могут прийти представители либо управляющей компании, либо непосредственно "Мосэнергосбыта"», - рассказал Волков. Он добавил, что для жильцов, у которых счетчики установлены вне квартиры такие визиты и вовсе остаются незаметными.

Эксперт также напоминает, что отличить фальшивого «сотрудника» можно по внешнему виду, поскольку все представители «Мосэнергосбыта» работают в фирменной одежде, у них есть официальные удостоверения. Волков рекомендует внимательно изучать и предъявленные документы.

«Если вам предъявляют какие-либо документы, внимательно прочитайте их. Зачастую злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра "ЕРЦ", однако такой организации не существует», - отмечает эксперт. Он уточнил, что в столице существует только ГБУ «Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) города Москвы». В ведении предприятия находятся, общедомовые приборы учета воды и тепла, однако их работники не приходят с личными визитами, продолжил специалист.

Он советует задать при возникших сомнениях наводящие вопросы, к примеру, спросить, откуда у сотрудника ваши контактные данные, или информацию о вашем индивидуальном счетчике. Мошенник, скорее всего, растеряется, уверен Волков. Также злоумышленники с порога начинают засыпать потенциальную жертву технической и профессиональной терминологией или пугают финансовыми потерями. Также настоящий сотрудник обязан иметь при себе кассовый аппарат для оказания платных услуг на месте.

