Сенаторы призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»

Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин в совместном послании призвали главу Белого дома Джо Байдена предпринять дипломатические усилия, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Мы обращаемся к Вам, господин президент, чтобы подтвердить наше несогласие с газопроводом «Северный поток – 2», который является явным инструментом российского злонамеренного влияния в Европе», – цитирует выдержки из письма РИА Новости.

По мнению сенаторов, газопровод должен быть немедленно остановлен, и для этого требуется руководящая роль президента Джо Байдена.

«Как вы знаете, «Северный поток – 2» будет полностью построен в этом году, если строительству ничто не помешает. Мы настоятельно призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода», – подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Государственный департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое лицо, участвующее в трубопроводе «Северный поток – 2», рискует попасть под санкции США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе», – приводит слова Блинкена сайт Госдепа.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил, что «Северный поток – 2» – это «плохая сделка для Германии, для Украины и для наших союзников и партнеров из Центральной и Восточной Европы» и является «российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».

Напомним, «Северный поток — 2» – газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 8,5 млрд. долл. Оператором газопровода выступает принадлежащий «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

