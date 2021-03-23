В Словакии разразился политический кризис из-за российской вакцины

«Я подаю в отставку с должности министра экономики,- заявил в понедельник лидер либеральной партии «Свобода и солидарность» Рихард Сулик, который был вице-премьером Словакии и возглавлял министерство экономики.- Я передал президенту требование об отставке. Завтра утром должна состояться наша встреча. Ситуацию нужно срочно решать. Надеюсь, мой поступок поможет решить правительственный кризис».

Демарш вице-премьера связан с решением главы правительства Словакии Игора Матовича купить 2 миллиона доз «Спутник V». Партия «Свобода и солидарность» входит в состав правящей коалиции вместе с тремя другими партиями. Партия Рихарда Сулика и Народная партия потребовали от премьера Матовича уйти в отставку до 24 марта, пригрозив в противном случае покинуть коалицию. Формальным поводом для требования отставки премьер-министра послужило то обстоятельство, что он принял важное решение о покупке российской вакцины самостоятельно, не посоветовавшись с партнерами по коалиции.

Игор Матович согласился покинуть свой пост при условии, что это же сделает и Сулик. Для того, чтобы свалить Матовича, Рихард Сулик объявил о своей отставке.

Несмотря на несогласие партнеров по коалиции, которые опасаются, что применение российской вакцины вызовет недовольство в Брюсселе и бросит тень на западную ориентацию Словакии, премьер Матович отказался отменять сделку об ее покупке. Его главный довод в защиту Спутника V заключается в том, что он ускорит вакцинацию. Вакцинация в Словакии началась в декабре прошлого года, но идет медленно. Между тем, эпидемиологическая обстановка в стране угрожающая. В Словакии сейчас один из самых высоких уровней смертности в Европе.

Справедливости ради следует сказать, что политический кризис в Словакии назревал давно и, пожалуй, начался еще до того, как две недели назад стало известно о тайной сделке по покупке российской вакцины. Матович и Сулик неоднократно расходились во мнениях о том, как бороться с пандемией. В первых числах марта вице-премьер потребовал реорганизации кабинета министров, заявив, что в таком составе он работает неэффективно. Естественно, известие о закупке Спутника V подбросило в огонь дров.

После отставки Сулика, очевидно, уйдет в отставку и Игор Матович, после чего придется создавать новое правительство. Кстати, Матович заявил о готовности уйти в отставку вместе с Рихардом Суликом, но подчеркнул, что намерен остаться в новом правительстве в другой роли.

Словакия стала второй страной в Европе после Венгрии, которая приобрела «Спутник V» до официального разрешения его использования на континенте. Кстати, российскую вакцину пока не сертифицировал и словацкий регулятор. 12 марта ушел в отставку министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи.