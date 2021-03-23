СМИ: база американских военных в Сирии подверглась обстрелу

В Сирии база американских военых, расположенная в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу, сообщает со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По сведениям телеканала в результате обстрела есть пострадавшие среди американских военных. В Вашингтоне пока не комментировали данную информацию.

Большая часть американских военных, направленных в Сирию в 2015 для борьбы с Исламским государством (запрещенным в России), были выведены из страны в сентябре 2019 года. Однако американские военные сохранили контроль над нефтяными месторождениями на Северо-Востоке Сирии.

Президент Сирии Башар Асад не раз заявлял, что считает американские и турецкие войска, расположенные на территории страны без согласия Дамаска, оккупационными и требовал их вывода.