Стоимость нефти упала ниже 62 долларов

Майские фьючерсы нефти марки Brent в Лондоне в 18:00 по московскому времени опустились до 61,8 долларов США за баррель, потеряв в цене 4,3% за последние сутки за последние сутки.

Североамериканская марка нефти WTI подешевела на 4,5% и стоит 58,8 долларов за баррель.

Падение стоимости нефти вызвала третья волна коронавируса в странах Европы и вызванный ею локдаун, что откладывает на время ожидавшееся повышение спроса на нефтепродукты.

4 марта страны-участники ОПЕК+ приняли решение не повышать нефтедобычу в апреле и сохранить ее на уровне марта текущего года. Для России и Казахстана сделали исключение, разрешив им добывать на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце.

На новостях о сохранении сделки ОПЕК+ стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель.

Во время первого локдауна, в апреле 2020 года, стоимость нефти марки Brent, которая в начале года торговалась в диапазоне 58-69 долларов за баррель, упала до 19 долларов, а североамериканская марка нефти WTI рухнула до минус 37 долларов за баррель.

В апреле 2020 года на фоне обвала нефтяных цен страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. На долю России пришлась четверть от этого объема – наша страна взяла на себя обязательства сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в день.

По итогам 2020 года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 8,6% по отношению к 2019 году.