Строительные госконтракты будут учитывать рост цен

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) разработаны поправки к 44-му федеральному закону «О госзакупках». Документ содержит важное для отрасли изменение — предложение разрешить пересматривать условия госконтрактов при изменении цен на стройматериалы. Если этого не сделать, пишет РБК, строительные компании за счет роста цен на металл потеряют более 40 млрд рублей.

Согласно предложению, условия госконтракта можно будет изменить, если из-за подорожания строительных ресурсов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменится более чем на 5%. Однако срок его исполнения или цена не должны измениться более чем на 30%. Действие поправок будет распространяться на контракты, заключенные на срок не менее года.

Авторы инициативы ссылаются на статистику Минэкономразвития, согласно которой государственные инвестиции в объекты капитального строительства на 2021 год составляют 846,3 млрд руб. По подсчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл строительные компании потеряют 42,31 млрд руб. Чтобы избежать в такой ситуации срыва работ, необходимо возместить строителям потери, вызванные подорожанием, за счет дополнительного бюджетного финансирования.

Госконтракт — что дышло?

Еще в декабре правительство проявило озабоченность в связи с существенным ростом во второй половине 2020 года цен на строящееся жилье, напоминает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. По ее словам, стремительный скачок цен на новостройки совпал с периодом ввода льготной ипотеки под 6,5% и возросшим в связи с этим спросом на новое жилье в отдельных регионах — как со стороны действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, так и со стороны частных инвесторов.

Правительством было отмечено, говорит Анисимова, что практически вся антикризисная направленность программы на помощь людям была нивелирована резким подорожанием недвижимости. Застройщики, в свою

очередь, объяснили рост цен, помимо резко возросшего на фоне введения льготной ипотеки покупательского спроса, недостаточным объемом предложения, увеличением потребности в финансовых ресурсах в связи с переходом на счета эскроу, а также значительным (порядка 40% к концу 2020 года) удорожанием металлической арматуры — материала, без которого невозможно строительство.

На тот момент обсуждались предложения о введении экспортных пошлин на металлопродукцию — порядка 40% продукции отечественной металлургии направляется по экспортным ценам на внешний рынок, в то время как на внутреннем возникает дефицит. Застройщикам также предлагалось начать заключать договоры на поставку металлопродукции напрямую от производителей, минуя трейдеров — это могло бы сократить затраты на строительство примерно на 30%, достающиеся посредникам, полагает Анисимова.

Но если при строительстве коммерческих объектов компании сами регулируют итоговые цены, учитывая рыночную ситуации и повышение себестоимости проекта, то с государственными заказами дела обстоят не так свободно, указывает эксперт. Сейчас после заключения госконтракта его цена и условия не меняются, поэтому при повышении цен на рынке застройщику сложно соблюсти долгосрочные обязательства по качеству и срокам ввода объекта. Новый законопроект, уверена Анисимова, позволит гибко регулировать изменение стоимости госконтракта как в сторону увеличения, так и в сторону снижения затрат на строительство, если без этого реализация заключенного контракта невозможна.

За кого играет Минстрой?

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Первый — странно слышать о таком предложении от Минстроя, который, казалось бы, должен быть заинтересован в том, чтобы сохранить деньги в бюджете, а не компенсировать потери строителей из-за изменений конъюнктуры рынка. Вывод может быть только один: непосредственный интерес людей из Минстроя, лоббирующих этот законопроект.

Второе — по долгосрочным контрактам цена фиксируется и резервируется определенное количество стройматериалов, продолжает Кричевский. То есть, несмотря на рост цен на металлопрокат и арматуру, который доходил до 50% от показателей третьего квартала прошлого года, поставки все равно осуществлялись бы по ценам, зафиксированным в договорах — за эти материалы в любом случае вносилась предоплата. То есть, эта история выглядит пересмотром контрактов в одностороннем порядке от получателя в пользу поставщика, что странно по самой своей сути.

Третий момент — рост цен на металл не вечен, уверен эксперт. Да, существовал отложенный спрос, были перебои с производством в Китае — соответственно и цены на мировом рынке пошли вверх. Здесь ситуация примерно та же, что и с сахаром, зерном, пшеницей — из-за дефицита позиции на рынке растет ее цена. Но она уже постепенно начинает корректироваться.

И последнее — коммерческие контракты включают возможность пересмотра цена в пределах 5-7%. То есть на рынок коммерческой застройки как жилья, так и нежилых помещений это изменение повлиять не должно. На него может повлиять только реальное снижение цен на материалы и закрытие программы льготной ипотеки вместе с охлаждением спроса, уверен эксперт.