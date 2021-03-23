ЦБ России модернизирует банкноты

Центральный банк России сообщил, что с целью повышения качества бумажных банкнот в 2021–2025 годах будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.

В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, — Северо-Западного и Центрального. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

«Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями», – заявил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.