Цены на нефть снижаются на новостях о новых ограничениях из-за COVID

Утром 23 марта мировые цены на нефть показываются слабую отрицательную динамику на фоне опасений за краткосрочные перспективы спроса на сырье на фоне неравномерного восстановления после пандемии коронавирусной инфекции нового типа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае потеряла в цене 0,99%, до $63,98, майские фьючерсы на WTI подешевели на 1,01%, до $60,94 за баррель.

Цены на нефть в режиме онлайн смотрите на этих графиках

Аналитики отмечают, что давление на котировки продолжает оказывать ситуация с коронавирусом, когда несмотря на вакцинацию, которая развернута во многих странах мира, ограничения продолжают действовать. Это рождает риск для восстановления экономики в текущем году, а также для спроса на нефть.

Прогноз цен на нефть

По словам аналитика Oanda Джеффри Хейли, ожидалось, что «коррекция "отпугнет" спекулянтов, но не настолько». «В краткосрочной перспективе я ожидаю, что цена на нефть будет иметь тенденцию к снижению», - рассказал Хейли агентству Bloomberg.

При этом аналитики, опрошенные агентством, уверены, что стоимость нефти в долгосрочной перспективе продолжит расти при поддержке новыми мерами стимулирования экономики США и более широкой кампанией вакцинации.

