Украине к середине этого столетия придётся начать импортировать питьевую воду.

По словам председателя Государственной экологической инспекции «самостийной» Андрея Малеванного, это произойдёт, если власти страны и граждане не обратят внимание на проблемы экологии.

Как пояснил чиновник, вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около 5 млрд жителей Земли, передаёт РИА Новости.

При этом, по данным национальной гидрометслужбы «самостийной», концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду.

«Пресная вода — важнейший компонент окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Вода – возобновляемый ресурс, но её запасы катастрофически уменьшаются. Поэтому защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, так как речь идет о жизни миллионов людей», – резюмировал Малеванный.

