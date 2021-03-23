В НАТО заявили, что Россия представляет опасность для альянса

В НАТО включили Россию в число современных вызовов, которые представляют опасность для североатлантического блока.

Как говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран альянса, «агрессивные действия Москвы представляют угрозу евроатлантической безопасности», передаёт РИА Новости.

«Терроризм во всех его формах и проявлениях остаётся угрозой для всех нас. А авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий», – подчеркнули в альянсе, пояснив, что НАТО является исключительно оборонительным союзом.

В документе также отмечается, что предстоящий саммит альянса сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.

«Страны Запада неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве реальной угрозы. Об этом говорится оборонной доктрине Великобритании до 2030 года. В начале месяца глава Госдепа США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил РФ к странам, которые представляют угрозу», – отмечается в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

