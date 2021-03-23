В России устанавливается новый порядок соцдоплаты к пенсии

Начиная с 1 января 2022 года, социальная доплата к пенсии будет устанавливаться автоматически, соответствующий приказ подготовил Минтруд, передает пресс-служба ведомства.

«Назначение соцдоплаты к пенсии станет новой услугой, которая будет назначаться проактивно с 2022 г.», - рассказал замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Он уточнил, что подача заявления или иных документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется.

Также подготовлена схема обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, соответствующий проект приказа уже подготовлен Минтрудом. Социальная доплата будет назначена неработающим пенсионерам, чья ежемесячная выплата от государства меньше прожиточного минимума в регионе проживания пожилого человека. Доплата будет равна сумме, которая повышает размер пенсии до прожиточного минимума пенсионера.

Ранее Минтруд направил в правительство РФ предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «не справедливо» возвращать индексации пенсий работающих пенсионеров, поскольку они получают и зарплату, и пенсию.

