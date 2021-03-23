В России суточный прирост составил 8457 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 8457 случаев заражения в 85 регионах, сообщил оперштаб. Прирост стал минимальным, начиная с конца сентября, - 29 сентября, было выявлено 8 232 случая заражения. 22 марта оперштаб сообщил о 9284 случаях заражения.

Нарастающим итогом в РФ за все время эпидемии было выявлено 4,47 млн случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 427 человек. Общее число жертв COVID выросло до 95 818 . Поправились 4,08 млн пациентов, из которых 10 860 выписаны за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1042, столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург (+812), на третьем месте - Московская область (+513). В пятерку вошли Нижегородская область (+335), Ростовская область (+239).

По данным Университета Джонса Хопкинса, РФ остается на четвертом месте в мире по приросту больных ковидом.

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Лидируют США (29,86 млн), Бразилия (12,04 млн) и Индия (11,68 млн). Великобритания находится на пятом месте в мире по числу заболевших (4,31 млн).

