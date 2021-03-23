Википедия меняется: богатым придётся платить

С самого начала существования Википедии она и Google стали негласными партнерами и образовали взаимовыгодный информационный союз: Википедия предоставляет информацию, которую Google может показывать в ответ на запросы пользователей, тем самым обеспечивая Википедии репутацию надежного источника.

История взаимодействия суперпроектов не обошлось без взлетов и падений: в частности, Google в неустанных попытках монополизировать интернет создал в 2008 собственную энциклопедию с неуклюжим названием Knol (от английского knowledge — «знание»). Knol не прижился, несмотря на предложение Google выплачивать основному автору статьи часть рекламных денег. А Google после этой неудачи стал еще теснее сотрудничать с Вики, показывая не только ссылку на статью, но и ключевые выдержки из нее на странице результатов поиска.

За последние 20 лет оба проекта этого тандема выросли и стали именами нарицательными. Но если поисковик превратился в монстра с капитализацией почти в 400 млрд долларов, то энциклопедия оставалась до последнего времени некоммерческой организацией, выживающей за счет щедрости отдельных пользователей, благотворительных фондов и поддержки гигантов Кремниевой долины.

Но капитализм и законы рынка неумолимы. Википедия, видимо, в честь своего юбилея, решила поменять отношения с Google и другими крупными технологическими фирмами — такими как Amazon, Facebook и Apple, — чьи платформы опираются на неё как на бесплатную виртуальную шпаргалку.

16 марта Фонд Викимедиа, который управляет проектом Википедии на более чем 300 языках, а также другими Вики-проектами, объявил о запуске коммерческого продукта «Викимедиа Энтерпрайз». Новый сервис предназначен для продажи Вики-контента напрямую онлайн-гигантам (а в будущем, потенциально, и средним компаниям).

Переговоры между недавно созданной дочерней компанией Фонда Викимедия, и крупными технологическими компаниями уже ведутся, но проект начнет действовать только через несколько месяцев, когда все договоренности будут достигнуты. По предположению руководства Викимедии, это случится в июне.

О планах Вики первым сообщил журнал WIRED. «Фонд впервые признаёт, что коммерческие организации, по сути, являются главными пользователями нашего сервиса, — рассказал журналистам Лейн Беккер, старший директор Фонда и разработчик «Энтерпрайза». — У всех технологических гигантов есть свои отделы по работе с Википедией, причём большие».

Этим отделам, по словам Беккера, есть с чем работать. В течение многих лет Википедия каждые две недели публиковала отчет в особом формате кода обо всей новой информации, появляющейся на сайте, — чтобы, скажем, Google мог внести изменения в выдачу на странице поиска. Вики также издавала ежедневные обновления (например, при смерти знаменитости нужно сразу исправить информацию на посвящённой ей странице энциклопедии — две недели ждать не получится). Благодаря таким безвозмездно опубликованным кодам, крупные компании все эти годы импортировали контент Википедии на свои платформы без особой помощи со стороны фонда. Однако если сейчас компаниям нужно нанимать целую команду компьютерщиков и других специалистов, чтобы разгребать все обновления, сваливающиеся на них после двух недель затишья, то в будущем деньги, надо полагать, упростят это процесс.

Старая версия для крупных корпораций все равно будет действовать. Но вряд ли теперь компаниям будет резонно нанимать кадры по разбору и форматированию новой информации, когда можно напрямую заплатить самой энциклопедии за внятный дайджест. Согласитесь: слушать Яндекс.Музыку бесплатно с рекламой, конечно же, можно — но почти все готовы платить, чтобы наслаждаться любимыми мелодиями без лишних пауз.

Платный продукт, при желании, может быть адаптирован под требования каждой из крупных фирм, рассказали изданию Business Insider представители руководства Фонда. Все изменения будут предоставляться в режиме реального времени (никаких двух недель и даже не ежедневно) и в удобном, совместимом с любой программой формате. «Энтерпрайз» даже предложит беспрецедентное для волонтерской Википедии обслуживание клиентов: по номеру горячей линии можно будет узнать о наличии обновлений даже до того, как их внесут в базу, а также проконсультироваться с техническими ассистентами. «Энтерпрайз» поможет и в борьбе с дезинформацией, поскольку гарантирует, что сайты будут отображать самые свежие и точные версии статей.

Представитель руководства сказал изданию Business Insider, что в будущем фирмам среднего масштаба могут поставить схожие условия, но пока «Энтерпрайз» затронет их лишь косвенно. Это, впрочем, не лишит их доступа к платной версии, которая сразу будет доступна для всех, а не только для гигантов Кремниевой долины. «Возможно, усложнится процесс получения данных для более мелких фирм, — предположил Лейн Беккер. — Если раньше они могли брать что-то от Google бесплатно, то теперь крупные бизнесы не отдадут за просто так то, что сами купили».

Взять деньги и идти дальше

Итак, движение Википедии, которое с гордостью отстаивало свой интернет-идеализм, начало новую борьбу с коммерческими гигантами, но теперь Вики отстаивает уже не доступность знаний, а чувство собственного достоинства. Слишком долго онлайн-бизнесы добывали ресурсы из недр Википедии просто так. «Было бы нерезонно отказываться от крупных компаний, поскольку они предоставляют людям основные способы чтения наших статей, — говорит Беккер. —Но условия сотрудничества пора менять».

Контрактные отношения тоже будут более формализовано указывать, что компании извлекают выгоду из волонтерского проекта и, следовательно, должны со своей стороны вносить вклад в общее благо, - сказала порталу The Verge Лиза Зейтц-Грувелл, директор Фонда по доходам. — Как лесорубу, сажающему деревья, крупному бизнесу пора серьезно поддержать проект, плоды которого они собирали столько лет». Контракт же, по мнению Зейтц-Грувелл, поможет привлечь на сайт новых людей, которые не готовы были работать на волонтерских началах.

При этом «Энтерпрайз» для фонда вряд ли станет основным источником финансирования, размер которого сейчас составляет 100 миллионов долларов в год. Скорее, это вопрос справедливости. По словам Зейтц-Грувелл, пожертвования пользователей, дополненные грантами, по-прежнему составят основную часть дохода, но контракты с крупным бизнесом должны обеспечить стабильность, которой раньше у Фонда не было. «Мы сможем хотя бы частично полагаться на самих себя. У нас впереди без сомнения большая работа, и это требует роста доходов», — говорит она, имея в виду амбициозный проект обеспечить все, даже самые удаленные, сообщества планеты легко доступной информацией к 2030 году.

Иными словами, признав, что большие платформы контролируют поток торговли и информации в интернете, Вики сосредоточилась на том, чтобы получить свою долю. И конечно же, для неё, как и для других схожих проектов, обратной стороной стабильности, обретённой за счет крупных технологических фирм, станет зависимость. Прежде свободной энциклопедии теперь придется ориентироваться на потребности коммерческого Интернета.

Википедия — выдающийся ресурс, попытка описать всю совокупность человеческих знаний. По мере роста он действительно оставался верным своим основным некоммерческим принципам. Крупные технологические компании, наоборот, зарекомендовали себя как хищники: они берут столько, сколько могут. Решение Википедии заключить с ними контракты и начать гласные отношения несет в себе риск доминирования ценностей коммерческого мира. Но воздержание от сотрудничества было бы скорее донкихотством. Здесь, как с отказом от компенсации за несчастный случай: инцидент уже произошел и этого не изменить, можно просто взять деньги и идти дальше.