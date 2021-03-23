Эскалация напряженности между ЕС и Китаем ставит под угрозу их инвестиционное соглашение

Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией ввел санкции против Китая за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Санкции введены против ряда китайских чиновников и одной компании, которые, как считают в Брюсселе, причастны к притеснениям уйгуров, проживающих в Синьцзяне. Пекин, никогда не оставляющий подобные враждебные действия без ответа, буквально через час отреагировал ответными санкциями. В китайском «черном списке» десять высокопоставленных еврочиновников и парламентариев, а также четыре компании.

Обмен «уколами» поставил под угрозу ратификацию подписанного в декабре прошлого года инвестиционного соглашения между объединенной Европой и Китаем.

«Снятие санкций с членов Европарламента (ЕП) является предварительным условием начала переговоров по ратификации инвестиционного соглашения с правительством КНР»,- открытым текстом заявила член Социал-демократической фракции Европарламента Кэтлин ван Бремпт.

Коллегу поддержал и немецкий депутат от «зеленых» Рейнхардт Бутикофер, который, кстати, теперь сам находится под китайскими санкциями. Бутикофер, который возглавляет группу парламентариев, занимающихся соглашением с КНР, прямо написал в Twitter, что китайские санкции вне всяких сомнений повлияют на ратификацию соглашения в ЕП.

Еще более ясно прокомментировала китайские санкции словацкий депутат от Народной партии Мириам Лексманн. Она написала в твите, что действия Китая «позволяют четко понять, что они (Китай) заинтересованы в том, чтобы быть не партнерами, а соперниками, который размывают фундаментальные ценности и принципы».

Европарламент должен голосовать по инвестиционному соглашению между ЕС и КНР в начале следующего года. Переговоры между европейской и китайской делегациями длились семь лет. Так что соглашение вполне можно назвать «выстраданным». Тем обиднее будет, если ЕП его не ратифицирует. Наверное, особенно обидно в таком случае будет европейскому бизнесу, очень заинтересованному в этом соглашении, потому что оно, как заявила в декабре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, даст бизнесменам из Европы «беспрецедентный доступ» к громадному китайскому рынку.

Впрочем, и до введения Пекином санкций у части европарламентариев было немало вопросов к инвестиционному соглашению. Так что и в случае отмены Пекином санкций его ратификация едва ли пройдет гладко.

Как говорится в заявлении китайских властей, в ночь с понедельника на вторник заместитель министра иностранных дел КНР Цинь Ган вызвал посла ЕС в Китае Николаса Чапуиса и заявил ему протест по европейским санкциям. Санкции, подчеркивается в документе, основываются на «лжи и дезинформации» о положении в Синьцзяне и о том, что там происходит. Китайский МИД также настоятельно советует Брюсселю не ухудшать и дальше китайско-европейские отношения.

Европа вместе с США и их союзниками, а также ООН и международными правозащитными организациями обвиняют Китай в частности в том, что китайские власти держат в лагерях более миллиона уйгуров, которые, кстати, исповедуют ислам, и представителей других нацменьшинств, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств США, Канады и Великобритании утверждается, что «Китай проводит широкую тактику репрессий, среди которых серьезные ограничения свободы вероисповедания, использование насильственного труда, массовое содержание местных жителей в лагерях, насильственная стерилизация и планомерное уничтожение культурного наследия уйгуров».

Пекин много раз отвергал обвинения в использовании насильственного труда и заявлял, что уйгуры находятся в лагерях с целью перевоспитания, что главная задача этих лагерей – искоренить экстремизм жителей Синьцзяня и помочь им овладеть новыми профессиями.