Акции дня: бумаги «Норникеля» просели на новостях о дивидендах

Акции ГМК «Норильский никель» падали сильнее рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 24 марта. Бумаги подешевели на -3,53% до 21 452 рублей за акцию.

В среду стало известно, что один из акционеров компании «Интеррос» предлагает снизить дивиденды «Норникеля» и предложить новую дивидендную формулу для расчета выплат. На данный момент дивиденды «Норникеля» привязаны к показателю EBITDA и зависят от соотношения с чистым долгом. Акционеры же предлагают привязать «дивы» к реальным деньгам (free cash flow) с учетом вычета затрат на текущую деятельность и развитие. Таким образом, размер выплат сократится. Трейдеры с опасением отреагировали на это предложение и начали продавать акции. Вопрос о дивидендах рассмотрят 29 марта. По подсчетам аналитиков «Велес капитал», если новую формулу примут, то выплаты при текущем валютном курсе составят 1 000-1 300 руб. на акцию, что немногим меньше 1 500 руб. по текущей дивполитике. Эксперты не рекомендуют покупать акции до полного прояснения ситуации с «дивами».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,52% до 3485,33 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,21% до 1438,68 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:08 мск составила 63,92 долларов за баррель (+5,15%). Российская валюта укреплялась – 76,39 рубля за доллар.