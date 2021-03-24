Блинкен: Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют из себя военную угрозу для Запада

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют собой военные угрозы для стран Запада, сообщает ТАСС. Это заявление Блинкен сделала во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. «Мы намерены работать с Россией по темам, которые соответствуют нашим интересам. Параллельно мы намерены призывать Россию к ответу за безрассудные действия, направленные против нас. Мы уже продемонстрировали это, в частности, продлив на пять лет ДСНВ. Одним из направлений, где мы явно имеем общие интересы, является стратегическая стабильность. Мы можем изучать новые опции за пределами простого продления ДСНВ, которые будут направлены на то, чтобы включать в системы контроля над вооружениями все ядерные возможности, которые имеются в наличии у России», – сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Корме того, Блинкен выразил мнение, что Запад должен модернизировать свой ядерный потенциал в свете военного строительства России последних лет, но при этом заявил, что новая администрация США намерена сокращать роль ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности.

«Мы должны модернизировать свои альянсы. Это начинается с совершенствования военного потенциала и повышения [боевой] готовности, чтобы гарантировать, что мы сохраняем мощный и пользующийся доверием потенциал военного сдерживания. К примеру, мы должны гарантировать, что наш стратегический ядерный потенциал сдерживания остается безопасным, защищенным и эффективным, особенно в свете модернизации [атомного арсенала] России. Это критически важно для того, чтобы поддерживать наши [американские] обязательства перед союзниками мощными и пользующимися доверием, даже несмотря на то, что мы [Соединенные Штаты] делаем шаги, дабы еще больше сократить роль ядерных вооружений в нашей национальной безопасности», – цитирует ТАСС госсекретаря США.