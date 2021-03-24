Эксперты выяснили, во сколько встают миллионеры

Как показало совместное исследование образовательной компании «Like Центр» и маркетингового агентства DM Agency, большинство российских предпринимателей, которые имеют в месяц более миллиона рублей дохода, встают раньше 7 утра. В опросе приняли участие две тысячи начинающих и действующих предпринимателей.

«Абсолютно все предприниматели, которые зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц, встают до 9 утра, а большинство из них (86%) просыпаются раньше 7 часов», - говорится в исследовании.

Среди зарабатывающих от 200 до 500 тысяч рублей доля встающих рано значительно снижается - до 37% респондентов, при этом 5% бизнесменов с доходом до 500 тысяч рублей заявили, что встают после полудня. Среди предпринимателей с доходом менее 200 тысяч рублей в месяц, встают рано утром только 30%.

Также любят поспать подольше и работники, которые только планируют открыть свой бизнес. Среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц, 46% поднимаются в период с 7.00 до 9.00, 41% опрошенных в данной категории поднимаются раньше 7 утра.

Также в ходе опроса выяснилось, что предприниматели и наемные работники по-разному проводят свободное время. Так, бизнесмены чаще занимаются спортом (57,5%), проводят время с семьей (66,9%) и ходят в рестораны и кино (26,6%). Наемные работники предпочитают читать книги (63,8%), «сидеть» в соцсетях (49,3%) или смотреть телевизор и сериалы (45,2%).

