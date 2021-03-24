«Газпром» получил убыток по итогам года впервые с 1988 года

«Газпром» по итогам 2020 года получил убыток по российским стандартам (РСБУ) в 706,925 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Последний раз убыток по итогам полного года головная компания получала в 1998 году.

Кроме того, «Газпром» пересчитал финансовый результат за 2019 год – по новой отчетности прибыль 2019 года получилась 733,993 млрд рублей после 651,124 млрд рублей в первоначальной бухотчетности 2019 года.

В 2020 году «Газпром» экспортировал газа в дальнее зарубежье 179,3 млрд кубометров, что на 10% меньше, чем в 2019 году – тогда экспорт концерна составлял 199,2 млрд кубов.

Из-за падения стоимости газа и сокращения объемов поставки, экспортная выручка «Газпрома» в 2020 году сократилась на 40% по сравнению с 2019 годом – до 25 млрд. долларов.