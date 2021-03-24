Глава евродипломатии Боррель: Россия - опасный сосед
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал нашу страну «опасным соседом».
При этом он призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес между государствами Старого Света и РФ, передаёт РИА Новости.
Напомним, верховный представитель Евросоюза сегодня в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета североатлантического альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств, в ходе которого будут обсуждаться отношения блока с Россией.
«Мы должны обсудить каналы связи с Россией, – подчеркнул Боррель. – Россия – это сосед, опасный сосед. Но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы».
Как пояснил евродипломат, речь идёт о ядерном соглашении с Ираном или изменении климата.
«Вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать Москве», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в НАТО включили Россию в число современных вызовов, которые представляют опасность для североатлантического блока.
Как говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран альянса, «агрессивные действия Москвы представляют угрозу евроатлантической безопасности».
«Терроризм во всех его формах и проявлениях остаётся угрозой для всех нас. А авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий», – подчеркнули в альянсе, пояснив, что НАТО является исключительно оборонительным союзом.
В документе также отмечается, что предстоящий саммит альянса сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.