Госдума проголосовала за право Путина баллотироваться еще на два срока

Госдума одобрила в третьем чтении закон, который дает право действующему главе РФ Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны еще два раза, следует из данных на сайте нижней палаты.

Парламентарии приняли данную поправку в числе пакета изменений в законодательство для исполнения поправок в Конституцию РФ, которые были приняты летом прошлого года. Авторами поправок о президентских сроках выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. Предложение от них было внесено 17 ноября 2020 г.

Согласно одной из поправок, к президенту Владимиру Путину будет применяться ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост главы государства, без учета всех предыдущих сроков, в которые он занимал пост главы государства.

До внесения данной поправки президент РФ мог находиться во главе государства только два срока подряд. Однако в ходе рассмотрения поправок к основному закону страны депутат Валентина Терешкова предложила «обнулить» количество сроков тех государственных деятелей, которые правили до внесения поправок.

Закон также закрепляет правила, согласно которым президентом РФ может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

