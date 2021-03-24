Иностранцы отказались от сотен участков в Крыму после указа Путина

Иностранные граждане отказались, как минимум от 500 земельных участков в Крыму после вступления в силу указа президента РФ о запрете для иностранцев владеть земельными участками на полуострове, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные республиканского госкомитета по государственной регистрации и кадастру.

В общей сложности иностранцам принадлежало приблизительно 11,5 тысячи земельных участков в Крыму, согласно сведениям регистраторов. На момент 1 января 2021 года их стало уже 11 тысяч, более свежими данными служба пока не располагает. Сообщается, что в случае отказа передать права на землю в годовой срок с момента издания указа, владения будут проданы в принудительном порядке, а вырученные деньги переданы бывшему владельцу или перечислены в федеральный или муниципальный бюджет с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, которую определит суд.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцам запрещается владеть земельными участками в Крыму, в Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Новые правила вступили в силу 20 марта.

