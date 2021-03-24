Канада ввела санкции против девяти российских чиновников

Правительство Канады ввело санкции против девяти российских государственных деятелей за «грубые и систематические нарушения прав человека». В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В комментарии для «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции Канады незаконными пообещал, что Россия и предпримет ответные меры.