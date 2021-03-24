Кипр открывает границы для российских туристов

Кипр открывает свои границы для туристов из России.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства, россияне смогут отдыхать на Кипре уже с 1 апреля 2021 года.

При этом отмечается, что тем россиянам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них COVID-19, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем коронавируса, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина. Остальным придётся пройти 14-дневный карантин.

При этом детям младше 12-лет не нужно будет предъявлять результаты тестов. Анализы понадобятся подросткам в возрасте от 12 до 18 лет.

Напомним, с 21 марта 2020 года Кипр ввёл запрет на посещения страны гражданами РФ из-за пандемии COVID-19. Закрыт был Кипр также для туристов из других стран. 1 марта Кипр открылся для отдыхающих стран Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что власти Кипра рассказали, как будут принимать туристов после отмены пандемии коронавируса. В частности, непосредственно на курортах страны будут действовать правила социального дистанцирования.

Кроме того, планируется дезинфицировать каждый шезлонг у бассейнов и на пляжах после каждого использования. При этом между зонтиками установят расстояние в 4 метра.

В отелях всем отдыхающим придётся надевать маски и перчатки в ресторанах и барах, а также на стойке регистрации. Персонал в обязательном порядке будет дезинфицировать все номера и ключи от них. Время между отъездом уже отдохнувших туристов и заездом новых увеличат до 6 часов. Лифтами смогут пользоваться не более четырех человек одновременно, а маска и перчатки в кабине станут обязательными.