Коллекторам-вымогателям свяжут руки

Депутаты Василий Пискарев, Эдуард Валеев, Николай Рыжак и Антон Гетта во вторник предложили дополнить главу 22 УК статьей 172-4. В статье предусматривается, что «совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица» будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если же какие-либо из вышеперечисленных деяний были совершены организованной группой, ее участникам будет грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

В случае введения такой статьи в УК, потребуется добавить упоминание о ней в статью 150 («Формы предварительного расследования») и статью 151 («Подследственность») УПК РФ.

Сегодня взаимоотношения должников с коллекторами регулируются Федеральным законом № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», принятом в 2016 году.

Этот закон прямо запрещает выбивать долги у заемщиков с применением к должнику (и иным лицам) физической силы либо угрозы ее применения, угрозы убийством или причинения вреда здоровью. Незаконно в попытках возврата долга наносить ущерб имуществу должника или угрожать этим. Отдельно указывается на запрет применения методов, опасных для жизни и здоровья людей, психологического давления, использования выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.

Тем не менее, коллекторские агентства и коллекторы-«индивидуалы» требования закона часто игнорируют. Во-первых, к этому их подталкивает юридическая неграмотность самих должников, которые не осведомлены о своих правах. Во-вторых, этот бизнес в силу своей высокой маржинальности часто провоцирует коллекторов на превышение достаточных мер воздействия на должников.

Ранее Expert.ru писал о том, что президент России Владимир Путин дал поручение директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять работу коллекторов под контроль.

Что коллектору здорово, должнику смерть

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2018 и 2019 годах регистрировалось примерно по 24 тысяч случаев нарушения ФЗ № 230 — то есть, ежедневно в среднем 66 человек жаловались на незаконные действия взыскателей. В 2020 году это число составило уже 37 тысяч (более 100 жалоб в день). Рост может означать как увеличение числа невозвращенных долгов, так и повышение юридической грамотности самих должников, научившихся «контратаковать» своих кредиторов.

Сколько должников стали объектами интереса коллекторов, но не заявили об этом, сказать невозможно, но очевидно, что их число никак не меньше числа зарегистрированных обращений, поступающих через «жалобную книгу» СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

О подводной части айсберга можно догадываться по тому, что к сентябрю 2020 года, когда закончились объявленные в связи с пандемией кредитные каникулы, в категории просроченных оказалось кредитов на сумму более 1 трлн руб. Это, по данным ЦБ, максимум с ноября 2016 года и составляет 4,8% всех розничных кредитов (см. график). По статистке НАПКА, в группе риска сегодня находится 28 млн россиян, или 40% экономически активного населения. Так что остаться без работы коллекторам не грозит.