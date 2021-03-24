Рубль отправят в нокдаун, на валютном рынке дефицит оптимизма

Во вторник курс рубля продолжил стремительно снижаться в обеих парах на геополитических факторах. Открывшись утром с 74,98 в паре с американской валютой и с 89,42 – с европейской, к вечеру он рухнул ещё ниже.

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Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,06 руб., подорожав за сутки ещё на 1,12 руб. Евро к закрытию основной торговой сессии Московской биржи стоил 90,03 руб. (+87,25 коп.). Таким образом, курс доллара превысил отметку в 76,00 впервые с 4 февраля, а евро торговался выше 90,00 впервые с 1 марта.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению Алексея Антонова из «Алор Брокер», причин обвала курса российской валюты сразу несколько. Основная из них, усилившиеся риски введения жёстких санкций.

«Дмитрий Песков уже открыто говорит о том, что в Кремле рассматривают возможность отключения РФ от SWIFT. Если раньше эта угроза рассматривалась как гипотетическая, то теперь вероятность такой меры нарастает», – подчеркнул он.

Ещё одним ударом для курса рубля, как напомнил эксперт, стало обрушение в понедельник турецкой лиры. В моменте падение лиры к доллару превышало 15%. Естественно, что это аукнулось на динамике курса рубля, напомнил он.

«Наконец, после неудачного тестирования отметки в 73,00 пара доллар-рубль успешно проверила на прочность верхнюю границу этого канала. Увы, «потолок» не устоял и рубль оправился пробивать другие психологические значения, добравшись выше 76,00», – заявил Антонов.

Игорь Додонов из ГК «Финам» отметил, что в первые два дня этой недели рубль ощутимо снижается из-за резкого ослабления спроса на рисковые активы. Как пояснил эксперт, давление на аппетиты глобальных игроков оказывает ухудшение коронавирусной обстановки в странах Старого Света, где на фоне увеличения числа новых заболевших вводятся новые локдауны либо продляют уже действующие. Кроме того, настораживает инвесторов усиление напряжённости в отношениях между государствами Запада и КНР.

«Дополнительное давление на российские активы оказывают снижение мировых цен на «чёрное золото» и возрастающие риски введения жёстких санкций. Так, руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что власти нашей страны готовы к отключению РФ от системы SWIFT, считая такое развитие событий хоть и не очень вероятным, но все же реальным», – сказал эксперт.

В банке «Санкт-Петербург» также смотрят на перспективы рубля с пессимизмом. Они напомнили, что вчера курс рубля продолжил падать к основным резервным мировым валютам, отыгрывая падение турецкой лиры и неспокойный для нашей страны геополитический фон.

Пока никаких новых важных подробностей о введении антироссийских санкций не поступало, но новости на эту тему, которые регулярно появляются на лентах информационных агентств, оставляют желать лучшего, заявили эксперты кредитной организации.

«В частности, стало известно, что Кремль допускает возможность отключения нашей страны от SWIFT, а глава МИД РФ заявляет об «отсутствии отношений» между Москвой и Брюсселем. Поэтому рубль сейчас и чувствует себя значительно хуже своих «коллег» по сегменту EM и выглядит перепроданным. Но при отсутствии выраженного негатива пара доллар-рубль в ближайшие дни может вернуться к 75,00. При этом поддержку нацвалюте окажет налоговый период», – предположили аналитики банка «Санкт-Петербург».

Рубль отправят в нокдаун

Сергей Дроздов из «Универ Капитала» уверен, что нынешнее падение национальной валюты связано, прежде всего, с опасениями новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

«Сразу же после жёстких заявлений Джо Байдена доллар стал резко сдавать свои позиции. Глобальные игроки, что вполне понятно, не хотят пока связываться с риском, ожидая, что уже на этой неделе будут объявлены жёсткие ограничительные меры против нашей страны, в том числе против российского госдолга», – объяснил эксперт ситуацию на валютном рынке.

По его мнению, то, что сейчас происходит с курсовой динамикой – только начало, а дальше будет ещё хуже.

«Хочется, конечно, верить в лучшее, но если санкции в отношении российского госдолга будут введены, рубль будет отправлен к 78,00, что станет для него фактически нокдауном, от которого прийти в себя ему будет очень трудно», – резюмировал эксперт.

Михаил Зельцер из БК напомнил, что вчера на рынках рискового капитала фиксировался дефицит оптимизма.

«Азиатские рынки погрузились в красную зону, фьючерсы на товарные активы окрашены в красный, американские поводыри снижаются. А скачок покупательной активности в акциях, вызванный откатом доходностей долгового рынка, не отражает устойчивых тенденций долгового рынка», – пояснил он.

Также эксперт отметил, что рубль всего за пару дней растерял преимущества достигнутое в середине марта.

«Прежняя устойчивость российской валюты к коррекции цен на «чёрное золото» отошла на второй план, та как над рынком сейчас довлеет фактор геополитических угроз со стороны стран Запада. В этих условиях краткосрочно пара доллар-рубль будет двигаться в диапазоне 74,70-75,70, а пара евро-рубль в коридоре 88,90-89,20», – уверен он.