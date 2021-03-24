Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу в нашей стране.

По её мнению, в случае массовой вакцинации от COVID-19 к осени в РФ сформируется коллективный иммунитет. После чего будет снята большая часть ограничений, передаёт РИА Новости.

«Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что к осени при массовой вакцинации будет снята большая часть ограничений, и мы сможем вернуться к нормальной жизни», – подчеркнула председатель Совфеда.

При этом она отметила, что РФ одна из немногих стран мира, которой удалось достаточно устойчиво пройти период пандемии, в том числе, благодаря чётким действиям российского руководства, которое чётко принимало меры по сдерживанию распространения болезни.

«Не было никаких шараханий, надуманных, избыточных мер, локдаунов, избыточного напряжения в обществе. Благодаря всему этому, а также ответственности наших граждан, соблюдавших санитарно-эпидемиологические нормы нам удалось пройти сложный период», – резюмировала Матвиенко, выразив уверенность, что россияне теперь проявят такую же ответственность и в том, что касается массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 861 случай. Таким образом, количество новых случаев COVID-19 в РФ второй день подряд держится на отметке менее 9 тыс. случаев.

В общей сложности в нашей стране за всё время эпидемии зарегистрировано 4 483 471 случаев этой болезни (+20% за минувшие сутки). Число безвозвратных потерь составило в общей сложности 96 219 умерших, из которых скончался за последние 24 часа 401 заболевший.

За минувшие сутки из российских больниц по выздоровлении выписаны 10 355 пациентов, в общей сложности успешно перебороли заболевание 4 098 400 россиян.

На первом месте по заболеваемости среди регионов продолжает оставаться Москва. В столице за сутки выявлен 1 431 новый случай COVID, 53 пациента скончались, 1 593 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+807), на третьем - Московская область (+535). В пятёрку также вошли Нижегородская область (+328) и Ростовская область (+238). Наименьший прирост новых больных коронавирусом за сутки зафиксирован в Ненецком АО, Тыве и Чукотском АО (+1).

