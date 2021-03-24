«Это моя ошибка»: Меркель передумала вводить жесткий локдаун в Германии на Пасху

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила жесткую изоляцию в Германии на Пасху после критической негативной реакции общества, назвав решение закрыть церкви и магазины на пятидневный период ошибкой, сообщает Guardian.

В ходе пресс-конференции в среду, канцлер ФРГ сказала, что план пасхальной изоляции был ее личной ошибкой, «и ошибки следует называть своими именами».

Меркель добавила, что сожалеет о том, что ее предложение вызвало дополнительную неопределенность, и попросила прощения у граждан Германии.

После ожесточенного обсуждения канцлером и главами 16 федеральных земель в понедельник Меркель объявила о продлении частичной изоляции до 18 апреля, а также об ужесточении ограничений с 1 по 5 апреля, призванных «сломать экспоненциальный рост» третьей волны».

Эти предложения были немедленно подвергнуты критике эпидемиологами, бизнес-ассоциациями и членами политического блока Меркель.

Предполагалось, что а тчение пяти дней будут закрыты все магазины и предприятия, в то время как продуктовые магазины должны были ненадолго открыться в субботу, что могло привести к очередям и массовому скоплению людей.

Президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности предупредил, что «невозможно представить» остановку целых предприятий в международной сетевой отрасли.

В свою очередь, министр внутренних дел Меркель Хорст Зеехофер из Христианско-социального союза (ХСС) раскритиковал просьбу церквей проводить пасхальные службы онлайн.

В среду утром канцлер назначила экстренную телеконференцию с главами федеральных земель, в ходе которой она признала, что планы ввести жесткие меры по изоляции на пасхальные праздники были ошибкой.

«Если возможно, мы должны исправить это вовремя», - заявила Меркель участникам телеконференции. «Я верю, что это все еще возможно».

