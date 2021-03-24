Накопленные проблемы великого озера

В сентябре прошлого года указом Губернатора Иркутской области 2021 год был объявлен Годом Байкала, а в марте 2021 года началась реализация Проекта «Оценка экологических и социальных проблем Байкальской природной территории».



До конца этого года планируется провести аналитическую работу, а также изучить и объединить все научные работы за последние 20 лет, связанные с негативным воздействием деятельности человека на Байкал. На их основе создадут единую, подкрепленной научными доказательствами базу. Она станет основой для разработки стратегической экологической оценки (СЭО) Байкальской природной территории.

Инициатором комплексной оценки байкальского региона стала группа En+, активно работающая в регионе и выступающая одним из главных инвесторов в развитие региона. Компания с 2011 года реализует начатую Олегом Дерипаской комплексную программу по охране и защите Байкала – предмета гордости и волнений жителей области . На текущий момент En+ занимается мониторингом состояния озера и работает над созданием Международного центра водных ресурсов, который объединит производственный, научный и туристический кластеры на рекультивируемой территории Байкальского ЦБК.

Тем не менее для реализации всех этих амбициозных планов необходимо решить массу накопившихся проблем, которые обсуждали на этой неделе в Общественной Палате РФ.

Байкальская природная территория является уникальной и одной из наиболее ценных и уязвимых экологических систем Российской Федерации. Здесь остро стоят вопросы не только поддержания и сохранения природы, но и создания комфортных, современных условий для жизни местного населения.

Международный опыт свидетельствует о том, что одним из эффективных механизмов обеспечения экологической устойчивости является проведение стратегической экологической оценки (СЭО) планов развития территорий, которая позволяет на ранних стадиях выявить факторы негативного воздействия на экосистему и разработать механизмы по их минимизации.

«Когда речь зашла о проблеме регулирования озера Байкал, то оказалось, что качественных, полноценных научных работ по оценке влияния на его экосистему проведено не было. Вообще это чуть ли не первая федеральная дискуссия по этой проблеме за последние 20 лет», — рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Без преувеличения можно сказать, что тема сохранения воды ассоциируется с озером Байкал. Для решения проблем этой территории — из-за их размера и комплексности, которые там, к сожалению, есть, — необходима стратегическая экологическая оценка (СЭО), отметил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников. Он уточнил, что СЭО применяют более чем в 50 странах, этот инструмент позволяет найти баланс между развитием отдельных территорий и сохранением там природы. «Нам удалось решить вопрос финансирования первого этапа. Приоритетом исследования будет проблема допустимого колебания уровня озера Байкал», — сказал Книжников.

В течение 2020 года инициативная группа WWF и других активистов изучали проблематику Байкальской природной территории и сделали ряд выводов. Один из них — существующие исследования антропогенного воздействия на Байкал разрознены и несистематизированы, а предложения дублируются, не учитывают рекомендации ЮНЕСКО и цели ООН в области устойчивого развития, рассказала руководитель проекта, представитель ЭкоЦентра «Заповедники» Светлана Шейнфельд. «В этом году мы приступим к полномасштабной оценке Байкальской природной территории. Полученные выводы разместят на едином портале. В частности, будет предложена классификация факторов воздействия на Байкал со стороны ГЭС, промышленности и туризма», — добавила она.

Сейчас не синхронизированы действия не только ученных, но и других участников деятельности на Байкале — например, РЖД, металлургов, коммунальщиков, каждый из которых имеют свои планы, добавил эксперт по взаимодействию с гражданским обществом Александр Федоров. «Летом на берегах Байкала отдыхают до 40 тысяч отдыхающих, и мы не понимаем допустимой нагрузки и на такие виды хозяйственной деятельности. Задача — оценить, что происходит, какие есть риски и как нивелировать их последствия», — подчеркнул он.

Проблемы Байкала связаны не только с охраной среды но и с множеством социальных проблем, с которыми сталкиваются местные жители. «Мы должны понять, какая деятельность наносит вред окружающей среде и в какой степени, а какая — нет. Сейчас принимаем акты, идя интуитивно», — сказала временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева. Одна из таких проблем, по ее словам, — строительство очистных сооружений. «Построить сами очистные мы можем, но проложить трубы к ним от населенного пункта — нет, потому что они пойдут через лесной фонд, где рубка запрещена», — привела пример Тумуреева.

В Иркутской области так же активно обсуждают проблемы, которые затрагивают местное население, согласна начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Добрынина. «Нет генпланов, не определены границы населенных пунктов. Местным жителям нельзя заниматься лесозаготовкой, добычей мяса, теперь запретили ловить рыбу, — остался только туризм. А поскольку «границ нет», строить те же базы для туристов нельзя», — рассказала она. В регионе надеются, что проект позволит решить эту проблему.