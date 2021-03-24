Рост доходности облигаций США ударил по развивающимся экономикам

Неуклонный рост процентных ставок по американским гособлигациям толкает вверх стоимость кредитов во всем мире. Владельцам облигаций в развивающихся странах не остается ничего иного, как внимательно следить за резервами наличности в своих странах. Bloomberg считает, что лучше всего подготовленными к нынешней ситуации оказались Россия, Южная Африка и Индонезия, создавшие значительные резервы.

«Все сводится к гибкости и резервам,- считает Францеск Балселлс, глава отдела инвестиций в развивающихся странах лондонской компании Fim Partners.- Для того, чтобы выстоять в финансовых бурях, необходима гибкость. Наличность и способность центробанков оказывать поддержку - это именно то, что сейчас нужно».

Во второй половине прошлого года развивающиеся экономики чувствовали себя очень даже неплохо благодаря слабому доллару и рекордным программам помощи во многих странах. Однако начавшийся в последние недели рост ставок по американским гособлигациям резко изменил их положение в худшую сторону.

Многим из них сейчас необходимо как-то финансировать растущие расходы на восстановление сильно потрепанных пандемией экономик на фоне начавшей расти стоимости заимствований. Во время аукционов этого года согласно индексам Bloomberg Barclays в более выгодном положении оказались гособлигации стран с высокими резервами, которые можно отправлять на поддержку.

Долг ЮАР снизился в долларовом эквиваленте на 1,5%, России – на 7,1%, а Индонезии – на 5,2%. С другой стороны, те же индексы для Перу и Бразилии, которые испытывали в последнее время сильную необходимость в выпуске новых гособлигаций, рухнули более чем на 8%.

Несмотря на то, что российский Минфин не раскрывает точный объем наличности, суммы, оставшиеся от бюджета на банковских депозитах, бюджетные займы и сделки РЕПО составили в марте 1,7 трлн рублей, примерно, столько же, как ровно год назад, в самый разгар пандемии.

По предварительным расчетам, баланс наличности в Южной Африке за финансовый год, который заканчивается на юге Африки в марте, вырос на 25% по сравнению с мартом прошлого года и составил 294,6 млрд рандов (20 млрд долларов). В Индонезии тоже рассчитывают снизить выплаты процентов по долгам благодаря довольно большим оставшимся средствам, которые по состоянию на январь этого года составляли более 8 млрд долларов.

«Сократившийся выпуск гособлигаций в Росии и Южной Африке объясняется их неплохими финансовыми показателями,- объясняет Ник Эйсингер из Vanguard Asset Services.- В случае с Россией сыграл свою роль рост цен на нефть, а в случае с ЮАР помог высокий общий доход».

В Южной Америке ситуация сейчас сложилась напряженная. Бразилия и Перу принадлежат к тем развивающимся странам, которые, считает Мэри-Тереза Бартон Pictet из Asset Management, планируют наращивать выпуск.

В Бразилии сейчас главной угрозой справедливо считают коронавирус. В Перу же в этом году финансовый баланс находится глубоко в отрицательной территории.

И наконец всем развивающимся экономикам пришлось столкнуться в этом году с необходимостью обслуживать внутренний долг, по данным Bloomberg, почти на 3 трлн долларов. Обслуживание долга осложняет совпадение по времени с новыми волнами пандемии. Это значит усиление финансовой нагрузки, потому что необходимо очень существенно помогать экономикам восстанавливаться. Существует и угроза потенциального распространения негативных последствий недавних событий в Турции: замена главы центробанка и обвал лиры на 15%.

«Победителями из возникшей ситуации выйдут страны с успешной финансовой политикой, более низкими дефицитами бюджета и правильными объемами выпусков облигаций,- считает специалист по гособлигациям в лондонской фирме Amundi SA Хакан Аксой.- Насколько сильной окажется финансовая политика будет зависеть от результатов борьбы с пандемией».