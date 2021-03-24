Нефть: главные события впереди

Котировки стараются отыграть падение

Начавшие снижение с средины марта котировки нефти резко упали во вторник. На вчерашних торгах нефть потеряла почти 6%: на 5,9% снизилась стоимость барреля марки Brent (по фьючерсным контрактам на май 2021 года) — цена составила 60,83 доллара, майские контракты на нефть марки WTI составили 57,75 долларов, потеряв 3,72%.

Аналитики рынка объясняют это, преимущественно, ситуацией в странах Евросоюза и ряде других стран, не исключая и США, регионах с заболеваемостью Covid-19. Европейские страны продляют карантинные ограничения, что не может не отразиться на темпах роста экономики ЕС и соответственно, спросе на энергоносители.

При этом на рынке сложилась ситуация контанго — когда контракты по поставкам в июне стоят дороже, чем майские, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. Это, по его словам, свидетельство избытка предложения на рынке, которое в дальнейшем может проявиться сильнее. Из-за третьей волны пандемии в Европе и других регионах (в частности, в Индии — на одном из крупнейших рынков потребления сырья) растут опасения трейдеров, что восстановления спроса на энергоносители окажется под очередным давлением. Пока понятно, что страны, которые вводят карантин (на четыре недели минимум) будут главными источниками информации для рынка.

Сегодня, говорит эксперт, нефтяные цены отыгрывают часть вчерашних потерь: стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 60,82 за баррель (+0,05% от вчерашнего уровня), цена контрактов на май по марке WTI составила 57,79 долларов за баррель (+0,05%).

Дальнейшая динамика, прогнозирует он, будет зависеть от новостного фона, при этом главными событиями, которые окажут влияние на рынок, будут новости из Европы и Индии по коронавирусу, возможные заявления со стороны ОПЕК+, а также — данные о числе буровых и объеме коммерческих запасов в США.

Сегодня вечером, указывает Артем Лютик, должна появиться информация о мощностях в Штатах: если выяснится, что происходит рост числа буровых, это окажет давление на котировки, так как на фоне ожидаемого, слабого восстановления спроса, увеличение производства сырья в США увеличит и профицит. Данные об увеличении коммерческих запасов (которые растут последние шесть недель) укажут на низкий спрос, что также не даст шансов для роста нефтяных цен.

До 50 упасть не должна

Вообще, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, столь резкая коррекция, это вполне обычное явление после четырех месяцев практически непрерывного подъёма цен: с менее чем 36 долларов на начало ноября — до 71,38 доллара за «бочку» на пиках марта. Помимо спекулятивного, сейчас уже происходит процесс, касающийся реальных поставок: все ранее приобретённые в избытке объёмы, закачанные в азиатские хранилища, теперь поставили естественную границу для новых заказов.

Это, уверен Пушкарев, лишь краткосрочное затоваривание, но в моменте оно сбивает цены, от чего страдают, в принципе, все компании стран-экспортёров, но в первую очередь монархии Персидского залива. Именно желая минимизировать подобные эффекты, они и отказывались, собственно, раньше времени прибавлять объёмы добычи, идя на продление добровольных самоограничений в дополнение к согласованным квотам в рамках ОПЕК+.

Не способствует пока что ситуация и новым инвестициям в американскую сланцевую индустрию, которая и так при новой администрации Байдена лишилась налоговых льгот и других преференций. Так что заметного прироста добычи от США ждать не стоит, и общая ситуация вовсе не критична, скоро она нормализуется.

Продление локдаунов в ряде стран Европы тоже повлияло, признает аналитик, но больше даже не на скорость снижения нефтяных котировок, а на более раннее наступление момента для такой нисходящей коррекции. Локдауны сейчас точно не долгоиграющий фактор, говорит он: они, конечно, сказываются на замедлении сферы услуг, но индустриальные индексы активности по Европе остаются на высоких уровнях и даже за последние месяцы прибавили. В марте-апреле они могут просесть лишь незначительно, считает Пётр Пушкарёв.

Сегодня на азиатской сессии нефть уже отскочила вверх к 61,75 долларам. Хотя, предполагает аналитик движение ранее сильно перегретого нефтяного рынка вниз ещё, возможно, не окончено. Нефть ещё вполне способна, хотя и «не обязана», обновить несколько раз мартовское дно - возможно и вплоть до 55-57 долларов. Но в итоге за базовый сценарий можно считать дальнейший возврат цен к более умеренным котировкам: 63-65 долларов за баррель.

Очевидно, оценивает Пётр Пушкарёв, что выше 70 долларов нефть была неустойчива и до вирусного кризиса: цены резко упали, например, и в первых числах января 2020 года, а поднимались исключительно на геополитике: когда Иран обстрелял ракетами объекты США на территории Сирии в ответ на убийство генерала Сулеймани. Поэтому движение выше 70 долларов и было, по сути, необязательным «бонусом». Оно может больше в ближайшие 2-3 месяца не повториться, но и возврат к предновогодним 50 долларам за баррель в апреле маловероятен даже на короткое время.