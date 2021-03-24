Нефть упала в цене на 6%

Цены на нефть закрыли торги 23 марта снижением примерно на 6%, вступив на территорию коррекции, вызванной опасениями относительно сокращения спроса ввиду новых карантинных ограничений в Европе.

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Как рассказал агентству Bloomberg Кристин Редмонд из Schneider Electric, «оптимизм относительно быстрого восстановления мировой экономики омрачен проблемами с дистрибуцией вакцин от COVID в некоторых странах Европы и Южной Азии». На рынок влияет и не полная загруженность НПЗ в США после метелей и морозов, которые пришли в страну в середине февраля, добавила Редмонд.

По данным Dow Jones Market Data, фьючерсы на нефть WTI на NYMEX с поставками в мае на момент закрытия потеряли $3,80 (6,2%), достигнув отметки $57,76 за баррель. Цены на контракты с ближайшим сроком поставки потеряли в цене 12,6% от достигнутого 5 марта максимума в $66,09 за баррель.

На 3,83$ (5,9%) до отметки $60,79 за баррель снизилась цена на нефть Brent на ICE Futures Europe. Цены на Brent потеряли 12,7% от достигнутого 11 марта максимума $69,63, также перейдя к коррекции. Таким образом, фьючерсы с поставками в мае на Brent и WTI завершили торги 23 марта на минимумах закрытия с февраля.

Прогноз цен на нефть

Рост новых случаев коронавируса, а также медленные темпы вакцинации поставил под сомнение снятие ограничений на передвижение в Европе, считают эксперты отрасли. Все эти факты в совокупности ставят под сомнение быстрое восстановление мировой экономики, резюмирует аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

