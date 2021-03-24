Песков рассказал, как прошла вакцинация Путина от COVID

Российский президент Владимир Путин 23 марта получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сообщил, что приблизительно через три недели Путин получит вторую дозу препарата, название которого чиновник раскрывать не стал.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные. Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет», - сообщил Песков. Он также сказал, что данной информацией обладают только Путин и его врач.

Представитель Кремля также предположил, что, скорее всего, Путин после вакцинации снизит интенсивные физические нагрузки. Что касается побочных явлений, которые могут наблюдаться после прививки, то по заявлению Пескова, так бывает «далеко не у всех».

Он заявил, что «вакцинация президента — это хороший пример для многих и многих граждан».

