Пхеньян провел первые испытания ракет при Байдене

В минувшие выходные КНДР провела первые испытания оружия при новой администрации США. В районе Желтого моря были испытаны две крылатые ракеты.

Испытания ждали все два с небольшим месяца нахождения у власти Джо Байдена. В США в них видят послание новому американскому президенту — северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет подчеркнуть важность КНДР в регионе.

В Вашингтоне считают, что лучше не привлекать к этим запускам большое внимание. К тому же, и сам Пхеньян сейчас в отличие от предыдущих испытаний тоже ведет себя спокойно и, как обычно, не заявляет громогласно о силе северокорейского оружия.

Президент Байден и его помощники отнеслись к испытаниям спокойно. Это были не баллистические ракеты, а ракеты, не подпадающие под резолюции Совета безопасности ООН, поэтому можно не волноваться и продолжить дипломатический диалог с Пхеньяном, считают в Белом доме.

«Мы не считаем, что предприняв в прошлые выходные определенные действия, они (северные корейцы) закрыли дверь», — приводит CNN комментарий высокопоставленного сотрудника администрации Байдена.

«Мы выяснили, что ничего особенно не изменилось», — бросил журналистам сам Джо Байден в Огайо перед тем, как сесть в президентский самолет и возвращаться в столицу.

Тем не менее, высокопоставленные американские чиновники и политики повторяют, как мантру, что американские силы на Корейском полуострове готовы к любым действиям КНДР.

«Трудно найти место на земном шаре, где бы проявлялась такая же бдительность, как здесь, — заявил еще один высокопоставленный американский чиновник. — Наши силы на Корейском полуострове всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

Довольно спокойно отнеслись к воскресным запускам и союзники США на Дальнем Востоке: Япония и Южная Корея. Представитель Минобороны Южной Кореи заявил репортерам, что они зафиксировали в воскресенье утром запуск двух крылатых ракет и сейчас анализируют их характеристики.

С одной стороны, еще не прошли и первые сто дней после вступления Джо Байдена в должность президента США, а с другой, он явно не торопится с определением внешнеполитической стратегии своей администрации. В частности Белый дом еще не определился с политикой по отношению к Северной Корее. Работа над ней находится, сообщает CNN, ссылаясь на неназванного сотрудника Белого дома, в завершающей стадии.

Возможно, что-то прояснится на следующей неделе, когда в Вашингтон к советнику по национальной безопасности Джейку Салливану приедут на переговоры коллеги из Японии и Южной Кореи. Мало кого удивило, что Пхеньян провел эти испытания перед встречей в Вашингтоне, а не после нее. Обычно северные корейцы испытывают какое-то новое оружие в первые месяцы работы новых администраций в США и Южной Кореи. К примеру, вскоре после прихода к власти Барака Обамы в начале 2009 года и Дональда Трампа в начале 2017 года они тоже запускали ракеты.

По мнению профессора Института Миддлбро Джеффри Льюиса, Пхеньян испытал сейчас крылатые ракеты береговой обороны. Это, соглашается он, действительно рядовые испытания, которые проводятся регулярно.

«По десятибалльной шкале, где 10 — это испытание межконтинентальной баллистической ракеты, а 1 — пускание Кимом газов в направлении Америки, — заявил Льюис,- тому что произошло в воскресенье, я бы поставил два балла».