Половина россиян пожаловались на эмоциональное выгорание на работе

50% россиян прибывают в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 г., говорится в опросе, который провела компания по поиску работы HeadHunter совместно с телемедицинским сервисом «Доктор рядом». В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек.

Так 50% респондентов сообщили, что испытывают постоянное напряжение на работе, 62% — эмоциональную замкнутость (резистенцию), 47% — истощение.

61% опрошенных заявили, что стараются работать, как можно меньше, а 50% испытывают на работе постоянную тревогу. 48% заявили, что из-за переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач.

Почти половина работников (45%), которые приняли участие в опросе, заявили, что испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам, 31% чувствуют ухудшение физического здоровья, 25% чувствуют себя «загнанными в тупик». 58% респондентов считают, что испытывают на работе средний уровень стресса, 37% - низкий, 5% - высокий.

Чаще других на высокий уровень стресса жалуются работники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), сферы здравоохранения (74%), банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). Практически не испытывают стресса или испытывают крайне низкий его уровень работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%).

