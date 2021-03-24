Россиянам обещают странное лето 2021. Долгосрочный прогноз погоды

Климатическая зима ещё не до конца ушла из нашей страны. Была она морозная, снежная и откровенно тяжёлая. И вот сейчас самое время задуматься о том, какое нас ждёт лето. Будет ли оно таким же нестабильным и непредсказуемым, как зима или непостоянным, как нынешний весенний период? Пока синоптики не могут дать точный ответ, но обещают россиянам странную погоду в период с июня по август.

При этом в Гидрометцентре заявили, что успешность долгосрочных климатических прогнозов в последнее время возросла, поэтому верить синоптикам можно. Однако, сами же метеорологи признают, что вероятностный долгосрочный прогноз погоды не может быть стопроцентно верным – сейчас примерно 60% составляет правдивость того, что летом сбудется обещанное синоптиками.

А на данный момент они нечем хорошим порадовать нас не могут. Согласно их предварительным данным, лето будет неспокойным: жара будет резко меняться похолоданием, засушливые периоды – ливневыми дождями. Кроме того, прогнозируются грозы и даже ураганы. В общем и целом – ничего хорошего.

Прогноз погоды на июнь-2021

Июнь, по прогнозу синоптиков, будет довольно тёплым, но без удушающей жары. Например, в Санкт-Петербурге ожидается умеренно прохладная для начала лета климатическая обстановка с температурным фоном до плюс 18. Метеорологи обещают дожди и осадки. А вот сильного ветра пока не прогнозируют. Как говорится, и на том спасибо.

В Москве в июне, по данным синоптиков, будут проливные дожди и грозы. Также возможен сильный ветер, а по области ураганы. Зато воздух прогреется чуть сильнее чем в городе на Неве – в столичном регионе будет в июне примерно 23-25.

На юге страны – в Крыму и Краснодарском крае в начале лета уже вовсю можно будет загорать – на солнце градусники поднимутся до плюс 30. Правда, нельзя исключать сильный шторм на море. А при 30-градусной жаре просто созерцать его без возможности хотя бы окунуться – не самое приятно занятие.

Примерно такая же погода ждёт жителей Ставрополья. Море там, конечно нет, но зато в санаториях Кисловодска, Пятигорска и Минеральны Вод можно восстановить силы после сложной зимы. Да и солнечные ванны при плюс 25-27 – лишними не будут.

Урал и Сибирь, по прогнозу синоптиков, также ждут довольно тёплый июнь с небольшим количеством осадков, но с температурными качелями. К тому же сильный ветер, переходящий в ураган может испортить настроение.

Погода в июле-2021. Предварительный прогноз синоптиков

Настоящее климатическое лето придёт в страну в июле. Так, те же Сибирь, Урал, а также Дальний восток проведут этот месяц в комфорте: тёплая погода и никаких особых потрясений. На Алтае обещают до плюс 25, в Амурской области, Красноярском крае и Приморье - до плюс 30.

По прогнозу синоптиков, странной погода будет в июле на Северном Кавказе. Так, очень сильная жара ждёт горные регионы – в Чечне, Ингушетии и Дагестане будет до плюс 35, в Северной Осетии – до плюс 30. При этом почти весть месяц на небе не будет даже облачка. Зато ближе к августу всё это может закончиться мощнейшим ураганом с ливнями и грозами.

Зато пик курортного сезона порадует курорты Крыма и Кубани. По прогнозу синоптиков, здесь даже ночью будет около плюс 30. В городах далёких от моря будет немного прохладнее.

В обеих российских столицах июль пройдёт без сильных потрясений: в Москве ожидается более тёплая погода – плюс 25-27, в Санкт-Петербурге – умеренно свежо, плюс 22-24. Дожди, грозы и шквалистый ветер синоптики здесь также обещают ближе к началу августа

Долгосрочный прогноз синоптиков на август-2021

Август-2021, по прогнозу синоптиков, на Русской равнине будет очень жарким. Однако почти повсеместно зной периодически станет сменяться проливными дождями. Так, например, будет в Москве. А в Подмосковье и других регионах Центрального федерального округа высока вероятность лесных пожаров в засушливый период, что неудивительно, ведь столбики термометров будет местами достигать отметок выше плюс 40.

В СПб август будет немного прохладнее, но также с ветром и дождями, солнечных дней тут ожидается гораздо меньше, а температурный фон составит плюс 25-27.

На юге вроде всё стабильно: солнце, жара, море, но и здесь будет хватать странностей. Так, в Крыму при температуре плюс 35 море из-за течений может быть очень холодным. А в Сочи возможны шторм на воде и ураганы на суше.

Впрочем, как предупредили синоптики, долгосрочный прогноз сбывается в лучшем случае на 60%. Поэтому, как там на самом деле будет с погодой предстоящим летом, узнаем уже ближе к концу мая.