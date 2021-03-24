Российский рынок акций падает из-за коррекции нефти

На фоне ощутимо подешевевшей нефти российский рынок акций в начале торговой сессии 24 марта снизился по основным биржевым индексам, пишет «Интерфакс».

По данным на 10.11 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи потерял 0,46%, снизившись до отметки 3451,33 пункта, долларовый индекс РТС подешевел на 0,76% до 1424,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее сообщалось, что нефтяные торги 23 марта закрылись снижением сырья примерно на 6%, вступив на территорию коррекции, которая была вызвана опасениями относительно сокращения спроса ввиду новых карантинных ограничений в Европе. Эксперты связывают это со снижением градуса оптимизма относительно быстрого восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

