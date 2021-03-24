Российские магазины столкнулись с дефицитом сахара и подсолнечного масла

Перебои в поставках сахарного песка и подсолнечного масла по фиксированным ценам отмечают российские торговые сети, сообщают «Известия».

«Торговые сети в России столкнулись с перебоями в поставках сахарного песка и подсолнечного масла, речь идет о закупках по фиксированным ценам», - пишет газета, ссылаясь на собственные источники. Один из собеседников издания сообщает, что данная устойчивая тенденция появилась еще в середине февраля. А именно, сетевые супермаркеты, региональные компании и несетевая розница не могут закупить продукцию по фиксированным ценам.

В декабре прошлого года правительство обязало производителей и торговые сети зафиксировать цены на ряд продуктов питания, в первую очередь, на сахар и подсолнечное масло. Позже были отмечены случаи, когда производители продавали сахар дороже рекомендованной цены или же отказывались продавать данную продукцию в требуемых объемах.

