Курс доллара: рубль стабилизировался в среду после обвала

Рубль решил на время скорректироваться. В среду торговля началась с отметок в 76,25 рубля за доллар и 90,42 рубля за евро, к пяти часам дня по Москве оказавшись у отметок 76,08 рубля за доллар и 89,99 рубля за евро. Индекс DXY продолжает расти. За тот же период он повысился с 91.8 пункта до 92.34 пункта

Как в своем обзоре отмечают аналитики Сбербанк CIB, рубль вчера в первой половине дня ослаб на 2%, его курс превысил 76 за доллар. Явных причин для этого не было, но одновременно наблюдался резкий рост доходностей ОФЗ, а также ставок валютных и процентных свопов.

«Не исключено, что инвесторы опасаются новых санкций. В течение дня рубль пытался восстановиться, но это ему не удалось, т. к. нефть подешевела на 6% ввиду ужесточения карантинных мер в Европе на фоне роста заболеваемости коронавирусом (в Индии ситуация также ухудшается). В результате евро подешевел на 0,7%, а валюты стран Восточной Европы ослабли более чем на 1%»,- подчеркнуто в обзоре банка.

Как полагают аналитики Универ Капитал, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,7-77,0 в паре с долларом и на уровне 89,9-91,0 в паре с европейской валютой.