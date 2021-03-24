Спектакль «Оffис» пройдет на самой высокой площадке в России

Необычная локация добавит остроты ощущениям участникам и зрителям этого театрального действа. Кроме того, организаторы подали заявку на регистрацию мирового рекорда спектакля «Оffис» как постановки, сыгранной на самой большой высоте (327 метров).

Зрителей ждет уникальный театральный опыт: яркая игра актеров, жизненные перипетии и эволюция офисного бытия в новом прочтении. Пьеса немецкого драматурга Ингрид Лаузунд не теряет актуальности. Офис становится все более значительной частью нашей жизни, а для некоторых и вовсе заменяет реальность.

Сюжет с первых минут погружает в атмосферу офисных будней, которая насыщена конкуренцией и взаимовыручкой, амбициями и корпоративным духом. В спектакле мастерски демонстрируются все оттенки офисной жизни, полной комедии и драмы, логики и абсурда.

«Офисные люди» — какие они? Воинственные обитатели джунглей, борющиеся за выживание, пленники системы или честолюбивые карьеристы? На этот вопрос предстоит искать ответы зрителям.

Что будет, если в одной приемной собрать 5 мужчин и женщин, ожидающих аудиенции у шефа? Хорошее начало интересной истории! Каждый заранее отрепетировал сценарий поведения, но стратегию придется нарушить и узнать много нового о себе и о друг друге.

«Наших зрителей ждет необычное празднование Дня театра. Мы решились на эксперимент — впервые перенесли спектакль в сердце офисной жизни Москвы и пошли на рекорд, — комментирует Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического Театра имени А. С. Пушкина. — Приглашаем зрителей присоединиться к нам в покорении “высот”»!