Твердые намерения по сжиженному газу

Российское правительство решило поддать газу отечественной энергетике – кабмин утвердил долгосрочную программу развития СПГ. Задачи перед отраслью ставятся амбициозные – до 2035 года производство сжиженного природного газа в России должно вырасти до 140 млн тонн.

«За 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза. Для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Максима Черняева, утвержденная правительством программа – своего рода демонстрация российского потенциала в этом вопросе.

Впрочем, это не делает поставленную правительством задачу нереалистичной. Как отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, принятая программа – результат большой работы, включавшей детальные исследования мировой рыночной конъюнктуры, предпосылок роста потребления, действующих проектов, в том числе и зарубежных.

«При поддержке государства заложенные в программе мероприятия достижимы», – считает Белхароев.

«Для этого есть все возможности: гигантская сырьевая база, действующие проекты, которые будут расширяться постепенно (по объемам производства), также реализуются программы по строительству специального флота для доставки СПГ зарубежным покупателям», – рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Сергей Капитонов полагает, что 140 миллионов – это, скорее, оптимистичная планка, высокий идеал.

«Однако сама постановка такой цели – это уже хорошо. Например, в США, мы видим проекты по производству СПГ на сотни миллионов тонн, из которых большинство является спекулятивными, которые никогда не дойдут до финиша, однако только за счет имеющихся и строящихся заводов США полностью перекроили глобальный рынок СПГ», – поясняет эксперт, – «Так и в России, даже если поставленная программой планка не будет взята, все равно отрасли будет придан импульс для генерации новых проектов».

Равнение на климат

Однако одной стратегической цели мало, отмечает Сергей Капитонов. 140 млн тонн СПГ – это полноценная новая газовая отрасль, равная по масштабу трубопроводному экспорту и необходимы конкретные шаги по созданию необходимого для нее регулирования, стимулированию инвестиций, международного партнерства, системы господдержки.

«Пока мы видим, что по сути реальным ньюсмейкером в российском секторе СПГ является только «Новатэк» — а его корпоративная стратегия предусматривает производство 70 млн т к 2030 г. Еще столько же необходимо произвести на заводах других игроков, но у них с практической стороной проектов дела пока обстоят сложно», – добавляет эксперт.

Кто же такие, эти другие игроки? Понятно, что в этой игре уже участвует еще один российский гигант, «Газпром». На поддержку в этой сфере могут также рассчитывать «Роснефть» (и ее дочки, например, «Итера»), «Криогаз», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Нортгаз»и «Петромир». Но как будет распределяться помощь? «От каждого по возможностям, каждому по потребностям»?

Как отмечается в сообщении на сайте правительства, в новой программе предлагается «выравнять условия господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах». Однако даже при таком «выравнивании» некоторые игроки могут оказаться «равнее».

«На практике господдержку в необходимом объеме в первую очередь получат государственные компании», – считает Хаджимурад Белхароев, – «Если успешная работа частной компании, будет необходима для завершения проектов государственных компаний - в таком случае у первой есть реальные шансы получить поддержку государства в полном объеме, так как госкомпании будут лоббировать эту помощь».

Однако без такой связки частникам, скорее всего, придется обходиться собственными силами и ресурсами, заимствуя необходимые средства на рынке.

Оно нам надо?

Впрочем, не в одних же деньгах дело. Государство может поддержать проекты не только доступными займами, но и налоговыми льготами, упрощением каких-либо процедур – того же получения лицензии на добычу. Однако смысл проектам придают не льготы, а спрос. Внешний и внутренний.

Прогнозы по глобальному рынку выглядят достаточно оптимистично и, по мнению экспертов, здесь России есть куда стремиться и над чем работать.

«Учитывая, что экспорт СПГ из России в 2018 г. вырос на 70 %, а доля России на мировом рынке СПГ за 2019 г. – всего на 6 %, нам есть куда расти», – говорит Белхароев.

«Программа правительства очень востребована, так как рынок СПГ имеет огромный потенциал, а по мере сокращения потребления нефти и трубопроводного газа СПГ может стать главным сырьем в генерации в горизонте 10-15 лет», – добавляет Артем Деев, указывая на то, что один только Китай потребляет ежегодно более планируемого нашей страной объема, а мировой потенциал потребления СПГ в 2035 году оценивается на уровне 600-650 млн тонн.

Российское сырье будет востребовано в странах АТР, да и Европа не останется в стороне. Те же планы Германии по выводу из эксплуатации атомных электростанций уже в этом году, безусловно, приведут к росту спроса на газ.

Но нужно ли российским компаниям полностью ориентироваться на экспорт? Ведь та же пандемия показала, как легко рушатся цепочки поставок. Да и торговые войны, санкционные режимы и прочие геополитические неурядицы пока, к сожалению, никто не отменял. Однако внутренний рынок не казался отечественным концернам интересным. По крайней мере, до недавнего времени.

Как отмечает Максим Черняев, ни «Газпром», ни «Новатэк» не считали до сегодняшнего дня развитие СПГ для внутреннего рынка своим приоритетом, что подтверждается отсутствием масштабных проектов. «Почему? Потому что нет гарантированного внутреннего спроса», – объясняет он.

Для правительства это, по всей видимости, тоже было очевидным. И новая программа призвана заполнить как раз тот пробел, который делал Россию слепой зоной для российских же компаний.

«Одновременно с ростом производства сжиженного природного газа планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе», – заявил на совещании Михаил Мишустин.

Ориентироваться на Россию должно будет, в первую очередь, малотоннажное производство. Плюсы от его развития очевидны. Но за ними кроются и новые вопросы.

«С помощью СПГ мы наконец-то сможем газифицировать отдаленные населенные пункты, которые не имеют доступа к трубе. Для этого потребуются мини-заводы по СПГ, которые будут локализованы в регионах. Потребуются регазификаторы. За чей счет банкет? Это дополнительные финансовые средства, которых в региональных бюджетах нет», – рассуждает Максим Черняев.

Своим умом

Дело, кстати, не только в бюджетах. Доходить до СПГ-прорыва (и крупно– и малотоннажного) предполагается еще и своим умом. То есть, через развитие отечественных технологий.

«Речь идет об оборудовании, предназначенном для сжижения и очистки газа, специальных компрессорах, криогенных агрегатах, автономных СПГ-энергетических комплексах и интегрированных системах управления. Российским компаниям, которые могут производить такое оборудование, будут предложены меры господдержки», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Звучит весьма оптимистично. Пока не присмотришься к этой сфере повнимательнее. Тогда начинают проступать интересные детали.

«Собственной крупнотоннажной технологии в РФ сегодня нет – а это зависимость от иностранных лицензиаров, потенциальные санкционные риски. «Новатэк» завершает “обкатку” собственной среднетоннажной технологии |”арктический каскад”, но для того, чтобы полностью самостоятельно строить СПГ-производства, России необходимо проделать колоссальную работу по мобилизации отечественного научного, технологического, производственного потенциалов», – поясняет Сергей Капитонов.

Помимо Новатэковского «арктического каскада» есть еще наработки по СПГ у «Газпрома». Концерн развивал это направление в силу «погодных» условий – проекты газового гиганта реализуются там, где зарубежное оборудование элементарно замерзнет (да и санкции висят над газовым гигантом дамокловым мечом). Так что ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработал технологию «Smartfin».

В самой программе отмечено, что отечественных технологий сжижения природного газа с использованием каскадных циклов или циклов на смешенных хладагентах в России пока шесть. Столько же – конкурентоспособных технологий подготовки и очистки газа. Что касается снижения количества выбросов парниковых газов и проектирования и изготовления мембранных резервуаров хранения и транспортировки сжиженного природного газа, каждая технология имеется в единственном экземпляре.

Получается не густо. По крайней мере, сейчас. То есть то, что правительство предлагает «развивать», по сути, нужно создавать если не со стадии «котлована», то, по крайней мере, с «первого этажа». Каким образом власти намерены стимулировать «рывок» в программе не указывается. Так что пока, по мнению экспертов, утвержденный кабмином документ, скорее похож на обещание того, что все будет хорошо.

«Без каких-то конкретных шагов и мер декларативный характер программы развития отрасли рискует так и остаться громким лозунгом, а реальные шаги будут предприниматься только бизнесом», – резюмирует Сергей Капитонов.

Если же, программа будет наполнена конкретикой, реальными пилотными проектами, режимом благоприятствования для новых проектов, то у России есть все шансы войти в мировой элитный клуб производителей СПГ.