В Кремле ответили на вопрос о дате послания президента Путина Федеральному собранию

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, пока ясности относительно этого нет, передаёт РИА Новости.

«Нет, такая информация пока не появилось, — подчеркнул он. — Мы, как только будет у нас точно определена дата, сделаем сообщение».

При этом помощник российского лидера пояснил, что Кремль никакие прикидки, как правило, не публикует,

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Послание президента РФ Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, который выражает видение президента страны стратегических направлений развития РФ на ближайшую перспективу.

Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Обращение главы Российского государства с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией. При этом содержание и форма послания зависят от усмотрения главы государства и какими-либо специальными правилами не регламентируются.

Нынешнее послание Владимира Путина будет для него уже 17-м. Кроме того, 6 раз обращался к Федеральному собранию Борис Ельцин и 4 раза Дмитрий Медведев.