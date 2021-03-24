В Кремле ответили на вопрос о дате послания президента Путина Федеральному собранию
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них о дате послания Владимира Путина Федеральному собранию. По словам представителя Кремля, пока ясности относительно этого нет, передаёт РИА Новости.
«Нет, такая информация пока не появилось, — подчеркнул он. — Мы, как только будет у нас точно определена дата, сделаем сообщение».
При этом помощник российского лидера пояснил, что Кремль никакие прикидки, как правило, не публикует,
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Послание президента РФ Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, который выражает видение президента страны стратегических направлений развития РФ на ближайшую перспективу.
Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.
Обращение главы Российского государства с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией. При этом содержание и форма послания зависят от усмотрения главы государства и какими-либо специальными правилами не регламентируются.
Нынешнее послание Владимира Путина будет для него уже 17-м. Кроме того, 6 раз обращался к Федеральному собранию Борис Ельцин и 4 раза Дмитрий Медведев.