В Москве состоялся международный телемост «Москва-Африка»

Первый международный телемост «Москва-Африка» прошел 19 марта в Москве. В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

«Сегодня Москва занимает первое место среди регионов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта в страны Африки. По итогам 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта в Африку вырос на 7% и составил 2,4 млрд долларов США. При этом доля Москвы в общероссийском ННЭ в Африку составила 22%. Больше всего продукции закупили Алжир, Египет, Нигерия, Судан и Марокко», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В рамках телемоста участники обсудили перспективы экспорта на африканский рынок промышленной продукции столицы, в том числе фармацевтики и медицинских приборов, а также продукции АПК. Организатором телемоста выступил центр поддержки и развития экспорта «Моспром», подведомственный департаменту.

Среди самых популярных столичных товаров по поставкам – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины. Перспективными товарами для увеличения экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных, считают в «Моспроме».

Камерунский трейдер в сфере кофе и какао подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с московскими компаниями в кондитерской отрасли во время телемоста. По его словам, интересными технологиями для африканских производителей обладают столичные «Объединенные кондитеры».

При этом среди столичных поставщиков, которые уже работают в Африке –компании «Диагностика-М», «Парус Электро», «ФИНГО», НПП «Мелитта», Лазмедтек.

«На данный момент в Южно-Африканской Республике несут, можно сказать, круглосуточное боевое дежурство более 40 наших установок. Они расположены в самых разных частях ЮАР. Наше оборудование присутствует в операционных, стационарах, отделениях неонатологии, реабилитационных центрах и даже в каретах скорой помощи. До того, как мы пришли на рынок Южно-Африканской Республики, кареты скорой помощи обрабатывались методами химической дезинфекции», – рассказал руководитель отдела международного бизнеса компании ООО «НПП «Мелитта» Алексей Казаков.