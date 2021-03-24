В России за сутки выявлено 8,8 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 861 случай, передает оперштаб. Количество новых случаев коронавирусной инфекции второй день подряд держится на отметке менее 9 тыс. случаев.

В общей сложности в России за все время эпидемии СOVID в России зарегистрировано 4 483 471 случаев коронавирусной инфекции (+20% за минувшие сутки). Число безвозвратных потерь составило в общей сложности 96 219 умерших, из которых скончался за последние 24 часа 401 заболевший. За минувшие сутки из российских больниц по выздоровлении выписаны 10 355 пациентов, в общей сложности успешно перебороли заболевание 4 098 400 россиян.

Статистика по коронавирусу в России на сегодня

На первом месте по заболеваемости среди регионов продолжает оставаться Москва. В столице за сутки выявлен 1 431 новый случай COVID, 53 пациента скончались, 1 593 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург (+807), на третьем - Московская область (+535) . В пятерку вошли Нижегородская область (+328) и Ростовская область (+238). Наименьший прирост новых больных коронавирусом за сутки зафиксирован в Ненецком АО, Тыве и Чукотском АО (+1).



