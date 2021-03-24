Врач-инфекционист рассказал, грозит ли России вспышка полиомиелита

Российский врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, грозит ли нашей стране вспышка полиомиелита, который бушует сейчас в Таджикистане.

По мнению специалиста, России этого опасаться не стоит, так как у нас стране благодаря массовой вакцинации уже давно сформировался искусственный иммунитет к этой страшной болезни, передаёт телеканал «360».

«В России с полиомиелитом дела обстоят оптимистично, – подчеркнул Вознесенский. – Всё это происходит благодаря тому, что у нас массово вакцинирует детей, начиная с трехмесячного возраста. Всего они получают три дозы вакцины. Потом несколько доз ревакцинации в подростковом возрасте. Поэтому нам это не грозит».

Между тем Роспотребнадзор всё равно держит руку на пульсе. Контакт со странами, где полиомиелитом периодически заражаются люди, подразумевает повышенную противоэпидемическую защиту.

«В Таджикистане, где население не более 10 млн человек, за последние 6 месяцев заболели полиомиелитом четыре ребёнка. У нас статистика заболевания менее одного случая на несколько миллионов человек. То есть полиомиелит является кандидатом на полное исключение», – резюмировал врач-инфекционист.

Наша справка

Полиомиелит – детский спинномозговой паралич, острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

Иногда полиовирус проникает в центральную нервную систему, размножается в мотонейронах, что приводит к их гибели, необратимым парезам или параличу мышц.

Российский национальный календарь прививок предусматривает вакцинацию от полиомиелита на первом году жизни трёхкратную, на втором году двукратную и в возрасте 14 лет однократную.

