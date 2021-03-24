ЕС ускорит сертификацию вакцин, в том числе «Спутник V»

Еврокомиссия ускоряет процедуру сертификацию вакцин против коронавируса, что позволит компаниям-производителям сократить объемы документации и данных, необходимых для рассмотрения заявки в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), сообщает Euronews.

«Более быстрое одобрение означает, что будет доступно больше вакцин и большее число европейцев будут защищены от вируса», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия признала, что странам ЕС пока не удается обеспечить достаточное количество препаратов для проведения прививочной кампании. В первом квартале Брюссель рассчитывал получить 106 млн доз вакцин. К началу марта этот показатель составил около 40 млн доз. Нехватку препаратов объясняют логистическими проблемами, отсутствием необходимого сырья и проблемами с трансграничными поставками.

Сокращение бюрократических процедур может положительным образом отразиться на регистрации EMA российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

В настоящее время применение «Спутник V» одобрено в 56 странах мира: России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии и Вьетнаме.